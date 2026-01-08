Sporthallen dicht door sneeuw, PSV-stunt geslaagd: dit gebeurde er vandaag

De gemeenten Tilburg, Breda en Meierijstad sluiten al hun sportaccommodaties vanwege de sneeuw op de daken en PSV laat iedereen lachen met een briljante reclamestunt. Dit zijn de verhalen die je donderdag gelezen moet hebben.

Kim Panhuijzen Geschreven door

De gemeenten Tilburg, Breda en Meierijstad sluiten alle gemeentelijke sportaccommodaties vanwege de grote hoeveelheid sneeuw op de daken. De maatregel geldt in Breda tot maandag, in Tilburg tot en met vrijdag. Lees hier het hele verhaal.

Lees ook Tilburg en Breda sluiten alle sportaccommodaties door sneeuw op daken

PSV liet via een metershoog spandoek bij het stadion iedereen een sportief 2026 wensen. Op het doek leek echter een fout te staan: in plaats van “PSV” stond er “PVS”. Later bleek dat dit geen vergissing was, maar een bewuste reclamestunt om de nieuwe partner: Centraal Beheer aan te kondigen.

In 2025 waren Noah en Noor de populairste babynamen in Brabant. Noah kreeg 161 keer de voorkeur, Noor 107 keer. Ook landelijk bleken deze twee namen het meest gekozen te zijn.