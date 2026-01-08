Man die fles gooide naar ME tijdens jaarwisseling hoeft niet de cel in

Een man van 25 uit Wijk en Aalburg is in hoger beroep door het hof in Den Bosch veroordeeld voor het plegen van geweld tegen Mobiele Eenheid (ME). Dat deed de man tijdens de jaarwisseling van 2024 op 2025 in Veen. De verdachte maakte deel uit van een groep van ongeveer 50 personen die vuurwerk en flessen naar de politie gooiden. Zelf gooide hij een bierfles in de richting van de ME.

Het hof legde hem een voorwaardelijke gevangenisstraf op van twee maanden, met een proeftijd van drie jaar. Daarbij kreeg hij een taakstraf van 150 uur. Daarmee vervangt het de eerdere straf van de politierechter, die een taakstraf van 120 uur oplegde.

Volgens het hof koos de verdachte bewust voor deelname aan de groep die zich agressief tegenover de ME opstelde. "Zijn aanwezigheid en handelingen droegen bij aan de escalatie van het geweld."

Het gerechtshof zag geen reden om aanvullende vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen, omdat de gemeente al een gebiedsverbod en last onder dwangsom had ingesteld.