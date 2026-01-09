Tilburgs raadslid stelt zich niet herkiesbaar

Nermin Agović, oprichter van Fractie Agović en voormalig GroenLinks-raadslid, stopt met de Tilburgse politiek. Hij maakt bekend dat hij zich niet verkiesbaar stelt bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026.

“De belangrijkste reden is dat ik mijn fulltime baan bij de politie niet kan combineren met het runnen van een politieke partij. Baal ik daarvan? Ja, ontzettend”, schrijft Agović. Ondanks 1.600 stemmen die een zetel haalbaar maakten, kiest hij ervoor te stoppen. Dat meldt Omroep Tilburg .

Bewogen politiek jaar

Agović is sinds 2022 actief in de Tilburgse politiek, eerst als raadslid voor GroenLinks. Het afgelopen jaar was turbulent: hij werd uit de GroenLinks-fractie gezet omdat hij volgens de partij werkafspraken niet nakwam. Hij behield zijn zetel en richtte Fractie Agović op, zodat hij zijn politieke koers kon voortzetten.

De timing van zijn vertrek uit GroenLinks viel opvallend samen met zijn kritiek op de benoeming van Onno Hoes als waarnemend burgemeester van Tilburg. Agović vond dat Hoes te lichtzinnig had gesproken over het conflict in Gaza en noemde sommige uitspraken zelfs pijnlijk. Volgens hem leidde dit tot een gespannen interne situatie binnen de fractie.

Met zijn vertrek wilde hij ervaren hoe het is om in zijn eentje in de raad te zitten en wat er allemaal op hem afkomt. Aan de hand van die ervaringen dacht hij na over de toekomst: “Meedoen met de verkiezingen is een optie, het moet nog blijken of dat bij een andere partij wordt of zelfstandig”, zei hij destijds.

Nieuwe partijen zoals Denk en Volt hebben dit jaar contact met hem gezocht, maar dat was volgens Agović nooit een serieuze optie. “De keuze om door te gaan was verleidelijk, maar het combineren van politiek en werk werd te zwaar. Toch blijf ik me inzetten voor de onderwerpen die ik belangrijk vind”, zegt hij.