Extreme kou en sneeuw keren snel weer terug in Brabant

Vrijdagochtend regent het in nagenoeg heel Brabant. De witte deken die over onze provincie lag, verdwijnt als sneeuw voor de zon. Maar niet voor lang. Vrijdagavond gaat het weer sneeuwen en die sneeuw blijft de komende dagen liggen.

Waar het in het noorden van Nederland al flink sneeuwt, duurt het nog wel even voordat we in Brabant de sneeuwvlokken weer zien vallen. "Wat vanochtend valt, en een groot deel van de middag, is regen", zegt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza.

"Voordat het echt overgaat in sneeuw en het blijft liggen in Brabant, dan zit je pas in de loop van de avond."

Temperaturen onder nul

De temperatuur gaat tegen de avond dalen, zegt Willemsen en dat zorgt ervoor dat de sneeuw zaterdag en zondag blijft liggen. "In de tweede helft van de avond en zeker vannacht valt er gewoon sneeuw, bij temperaturen die onder nul komen. En ook morgenochtend kan het nog een klein beetje sneeuwen. Morgen ziet alles er weer mooi uit", doelt de weerman op het sneeuwdek dat deze week voor mooie plaatjes zorgde.

Lokaal strenge vorst

In het weekend keert ook de (extreme) kou terug in Brabant. "Morgenmiddag en zondag is het droog. Vooral zondag ook met wat zon. En verder wordt het heel koud. Temperaturen in de nacht van zaterdag naar zondag zijn een matige vorst, lokaal misschien strenge vorst. Streng is onder min tien. Zondag overdag gaat de temperatuur weer richting het vriespunt, tussen nul en min drie."

Dooiaanval

Na het weekend is het volgens Willemsen weer gedaan met de kou, en de sneeuw. "Maandag komt er een dooiaanval. Neerslag zou als sneeuw kunnen beginnen, maar wordt vrij snel vloeibaar. Er is dan wel het risico dat het ijzel kan opleveren. Maandagochtend zou echt wel eens link kunnen worden. Het wordt gewoon vijf graden en de rest van de week zijn de temperaturen ruim boven de nul. De winter is echt voorbij na maandag."