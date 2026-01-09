Inge wint de aller-allereerste kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf: 'Lucky shot'

Inge van Hoof uit Gemert was er vrijdagochtend razendsnel bij en mag zich de eerste inschrijver voor 3 Uurkes Vurraf noemen. Op het moment dat prins Addie en adjudant Boy in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! om elf minuten over negen op de knop drukten, was zij duizenden anderen voor.

KEIgoeiemorgen! stond vrijdag helemaal in het teken van de start van de inschrijving voor 3 Uurkes Vurraf. Nadat de inschrijving was geopend, kon iedereen zich opgeven in de hoop op vrijdag 13 februari bij de officiële start van carnaval te zijn. De eerste 111 aanmeldingen hebben geluk en winnen twee kaartjes. En er kan er natuurlijk maar één de allereerste zijn. Inge had KEIgoeiemorgen! al vroeg in de ochtend op staan. "Ik heb 3 Uurkes Vurraf ieder jaar standaard aan staan maar had nooit meegekregen wanneer de inschrijving openging. Toen ik het vanmorgen voorbij hoorde komen, dacht ik meteen: die kaartjes moet ik hebben!"

Omdat radio-DJ's Jordy Graat en Mark Versteden in hun radioprogramma niet verklapten wanneer de inschrijving precies zou openen, bleef Inge de website vanaf half negen fanatiek refreshen. Om elf minuten over negen was het dan zover en ging ze als een speer door het inschrijfformulier heen. Haar tactiek? "Ik had het geluk dat mijn telefoon alle gegevens automatisch opslaat en invult", vertelt ze. "Ik hoefde alleen mijn telefoonnummer in te typen dus ik was er razendsnel doorheen. De bevestigingsmail was ook meteen binnen. Een vriendin van me deed het tegelijk, maar die kreeg pas zes minuten later een mail."

"Ik krijg nu allemaal appjes met: 'Je neemt mij toch wel mee?'"

Het feest was compleet toen Inge niet veel later werd gebeld door Omroep Brabant met het goede nieuws: ze is erbij op vrijdag 13 februari. "Ik krijg nu allemaal appjes met: 'Je neemt mij toch wel mee?' Maar nee hoor, die hebben pech", lacht ze. "Ik ga samen met mijn vriendin Lincy." Haar eerste poging om kaartjes te bemachtigen was dus meteen een lucky shot. “Ik heb er zin in! Op televisie ziet 3 Uurkes Vurraf er altijd uit als één groot feest. Iedereen is enthousiast en doet meteen mee. Op andere plekken moet het vaak nog even op gang komen, maar hier gaat het vanaf minuut één helemaal los. Dat lijkt me heel leuk." Als echte carnavalsvierder had Inge op de eerste carnavalsdag al wat op het programma staan. "Ik moet om zeven uur bij een biercantus zijn, maar dat zal nu wel iets later worden", lacht ze. "Ik kan meteen door!"