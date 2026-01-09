Renée Slegers tekent nieuw meerjarig-contract bij Arsenal na groot succes

Renée Slegers heeft een nieuw langdurig contract getekend als coach bij het vrouwenteam van Arsenal. De 36-jarige coach uit Someren-Eind won dit jaar de Champions League met de Engelse topclub, die op haar site laat weten dat Slegers een contract tot 2029 getekend heeft.

In september 2024 werd Slegers aangesteld als interim-coach bij The Gunners. Na een reeks van elf ongeslagen wedstrijden werd de 36-jarige in januari 2025 de vaste coach van Arsenal.

In haar eerste half jaar schreef ze geschiedenis door de Champions League te winnen. In de finale werd FC Barcelona met 1-0 verslagen. Die prestaties worden nu beloond met een nieuw contract, wat haar tot 2029 binnenboord houdt bij de club uit Londen.

Slegers voetbalde zelf voor Willem II, in Zweden en zette na 55 interlands in 2016 een punt achter haar carrière na slepende blessures.

Daarna begon ze in het trainersvak. Eerst in Zweden, daarna als assistent bij Arsenal en nu als ware succescoach. Slegers speelde zelf ook een jaar in de jeugd van Arsenal, maar haalde als speelster nooit het eerste.

Zelf is ze erg blij met haar nieuwe contract: "Ik geloof dat we samen zoveel kunnen bereiken, dit seizoen en de volgende seizoenen. Ik ben blij dat ik deze reis bij Arsenal mag maken, een club die zoveel voor mij, en veel meer mensen, betekent.