Vrouw rijdt kanaal in door navigatiefout, asielzoeker redt haar

Een vrouw in Eindhoven nam de instructies van haar navigatiesysteem wel heel letterlijk. Toen haar navigatiesysteem aangaf dat ze rechtsaf moest, reed ze zo vanaf Kanaaldijk-Zuid het kanaal in. Een oplettende asielzoeker van de asielopvang in de straat zag het gebeuren en sprong meteen het koude water in om haar te redden.

De vrouw moest eigenlijk rechtsaf de Tongelresestraat in. Maar reed zo'n 200 meter eerder pardoes het kanaal in. De 34-jarige Oost-Europeaan die haar achterna sprong wist met al zijn krachten de auto naar de overkant te slepen.

Daar op de Kanaaldijk-Noord stonden omstanders bij de Praxis. De man haalde samen met de omstanders de vrouw uit haar auto en konden haar op de kant zetten.

De redder in nood en de vrouw werden opgevangen bij de bouwmarkt. Ze zijn daar nagekeken door het ambulancepersoneel. De redder werd door de politie teruggebracht naar de asielopvang. Of de vrouw met de ambulance naar het ziekenhuis is meegenomen, is niet duidelijk.

Een berger gaat de auto uit het kanaal halen.