Man en vrouw vechten met politie na auto in sloot, agent gewond

In Hulten zijn vrijdagochtend een man en een vrouw in gevecht gekomen met de politie nadat hun auto in een sloot was beland. Bij de worsteling werd de wapenstok en pepperspray gebruikt. Een politieagent raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 09.30 uur op de Rijksweg. Agenten kregen de melding dat een voertuig in een sloot was terechtgekomen. Ter plaatse troffen zij een man en een vrouw aan die uit de auto waren gekropen en zich strompelend verplaatsten. Toen agenten hen wilden helpen, reageerden beiden agressief en bedreigend.

Er ontstond een gevecht tussen de verdachten en de agenten. Volgens de politie mengde de vrouw zich in de worsteling en werd zij met een wapenstok op afstand gehouden. De man is uiteindelijk met behulp van pepperspray en geweld aangehouden. Ook de vrouw is aangehouden.

Uit een eerste speekseltest bleek later dat beide verdachten onder invloed waren van drugs. Eén van de agenten raakte gewond en is voor behandeling naar de eerste hulp gebracht.

De man en de vrouw zijn overgebracht naar het politiebureau en worden daar gehoord. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald en afgevoerd.