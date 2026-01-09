Snapchat-dealer betrapt: flinke hoeveelheid drugs in beslag genomen

De politie heeft onlangs drie verdachten aangehouden in verband met online drugshandel via Snapchat. Een digitaal wijkagent kreeg signalen van drugsverkoop via het populaire sociale platform. Begin december leidde dit tot de arrestatie van een 22-jarige man uit België en twee vrouwen.

Bij doorzoekingen op twee plekken in Bladel vond de politie een flinke hoeveelheid drugs. In totaal werden er ongeveer twee kilo 2-MMC, bijna twee kilo ketamine, ruim 680 pillen MDMA, bijna 250 gram cocaïne en ongeveer 200 gram MDMA in beslag genomen. Naast de drugs werden ook meerdere horloges en een aanzienlijk geldbedrag gevonden.

De politie Eersel - De Kempen zegt op Instagram dat ze geschrokken zijn van jonge gebruikers en de hoeveelheid verdovende middelen die soms gebruikt worden. "Gebruikers variëren in alle leeftijden, we zien dat sommigen om de drie dagen nieuwe verdovende middelen nodig hebben", laat de politie weten in een reactie.

De verdachte werkte vanuit Bladel, maar dealde overal in De Kempen, maar ook in Veldhoven, Eindhoven en Best.

De man uit België is voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en blijft nog tot half maart vastzitten. De twee vrouwelijke verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten. Het onderzoek naar de zaak gaat door.