Hoogste ambtenaar van gemeente Drimmelen weg na 'verschil van inzicht'

De gemeente Drimmelen heeft afscheid genomen van hun hoogste ambtenaar. Dré Martens is sinds 1 januari weg door 'verschillen van inzicht'. Dit heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt.

Martens had zijn werkzaamheden als gemeentesecretaris in oktober al neergelegd, vanwege onenigheid tussen hem en het college van burgemeester en wethouders.

Onbekend was of en wanneer hij weer aan het werk zou gaan. Vrijdag werd duidelijk dat hij een nieuwe baan heeft bij de Gradus Groep, een adviesbureau dat mensen helpt bij loopbaanvraagstukken.

Volgens de gemeente is er in goed overleg besloten om afscheid te nemen van elkaar. Het college waardeert wat Martens de afgelopen jaren voor de gemeente heeft betekend en wenst hem succes in de toekomst.

Het college gaat nu op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris. Tot die is gevonden, neemt Sandra Maas de functie van gemeentesecretaris waar.

Dré Martens werkte sinds 1 september 2021 bij de gemeente Drimmelen als hoogste ambtenaar. Daarvoor bekleedde hij dezelfde functie bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in Zuid-Holland.