Gaten in de wegen, schade door sneeuw en ijs en wordt nu zichtbaar 

De afgelopen week waren veel Brabantse wegen bedekt met sneeuw. Nu die witte laag smelt, wordt de schade die het ijs en de sneeuw aan sommige wegen hebben toegebracht, goed zichtbaar. De A59 moest vrijdagmiddag bij Oosterhout dicht voor een spoedreparatie. De A58 bij Tilburg-Reeshof is grotendeels dicht omdat er gaten in de weg zitten. En ook in de weg van Waalwijk naar Tilburg zitten flinke gaten.

Lichtborden langs de N261 waarschuwen weggebruikers voor het slechte wegdek tussen Waalwijk en Tilburg. En dat is geen overbodige luxe. In het wegdek zitten flinke gaten. Die zijn ontstaan doordat het nu dooit na een periode met veel sneeuw en ijs. Ook op de A59 was een spoedreparatie nodig.

Eric van Beerendonk van Rijkswaterstaat legt uit: "Door vorstschade was er op die snelweg een zodanig gat ontstaan dat het onveilig was voor weggebruikers. Daarom is er besloten de snelweg even af te sluiten om een spoedreparatie uit te voeren. Het gat wordt met tijdelijk asfalt gedicht. Als we weer grootschalig onderhoud aan de A59 plegen, dan pakken we dat stuk opnieuw aan."

Grote boosdoener van de gaten in de wegen is het weer van de afgelopen week. "Door de lage temperaturen wordt het bindmiddel in het asfalt brosser. Er ontstaan dan scheurtjes in de weg", schetst Van Beerendonk.

"Als water in deze scheurtjes bevriest, zet het uit. Daardoor kunnen steentjes losraken en kunnen er gaten in de weg ontstaan." De kans op schade wordt groter als het vaak vriest en daarna weer dooit.

Schade is nog moeilijk te bepalen

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat houden de wegen goed in de gaten. En ook weggebruikers zelf melden geregeld gaten en scheuren via de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat. Hoe groot de schade van het winterse weer aan de Brabantse wegen zal zijn, is nog moeilijk te zeggen.