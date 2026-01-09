Deel van dak bedrijfshal transportbedrijf Waalwijk ingezakt door sneeuw

Bij het bedrijf Willems Logistics aan de Spuiweg in Waalwijk is een deel van het dak van een hal ingezakt. Ongeveer een zesde van het dak is bezweken, vermoedelijk door het gewicht van de zware sneeuwval van de afgelopen dagen. Door de instorting is ook een gedeelte van de achtergevel beschadigd, waarbij een deel van de muur zo'n dertig centimeter naar binnen is gedrukt.

De bedrijfshal van Willems Logistics is ontworpen met een constructie waarbij weinig staande kolommen nodig zijn. De draagconstructie bestaat grotendeels uit spanten aan de buitenzijde.

Het bedrijf is momenteel druk bezig met het in kaart brengen van de schade en het plannen van de herstelwerkzaamheden.

Het is nog niet bekend hoe lang het zal duren voordat de hal weer volledig gebruikt kan worden. Er is geen informatie over mogelijke verwondingen of personeelsleden die betrokken zouden zijn geweest bij het incident. Er zijn intussen veiligheidsmaatregelen getroffen om verdere schade te voorkomen.