Wiersma wil minimale afstand tussen nieuwe geitenhouderijen en huizen

Nieuwe geitenhouderijen en huizen moeten in de toekomst een minimale afstand van elkaar liggen. Demissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) werkt aan een 'afstandscriterium', vertelde ze vrijdag na de ministerraad.

In Brabant zijn momenteel ongeveer 118 geitenhouderijen. Hoewel de afstandsregel alleen zal gelden voor nieuwe bedrijven kunnen ook bestaande geitenhouderijen met aanvullende regels te maken krijgen. Zo moeten bedrijven die te dicht bij woningen liggen mogelijk maatregelen nemen om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Welke afstand het wordt, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe de nieuwe regels er precies uitzien en wanneer ze ingaan.

365.000 Brabanders wonen te dicht bij een geitenhouderij

Dat Wiersma een 'afstandscriterium' wil, komt niet geheel onverwachts. De Gezondheidsraad concludeerde in december al dat mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen, meer risico lopen op een longontsteking. Met die gedachte in het achterhoofd drong de Brabantse politiek bij de Tweede Kamer ook aan met het nemen van maatregelen. Maatregelen die omwonenden van geitenhouderijen beter moeten beschermen. De partijen maken zich zorgen om de gezondheidsrisico's, ook omdat gemeenten plannen hebben voor de bouw van duizenden huizen vlak bij geitenhouderijen. Ook wonen er momenteel ruim 365.000 Brabanders binnen een straal van twee kilometer van een geitenhouderij.

Steeds meer geiten

Sinds 2000 is het aantal geiten in Nederland bijna vervijfvoudigd, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. In 2000 waren het er ongeveer 126.000 en vorig jaar 592.000. Uit de cijfers van het CBS blijkt wel dat de groei de afgelopen jaren is afgevlakt. Meerdere provincies hebben beperkingen ingevoerd tegen nieuwe of grotere geitenstallen.