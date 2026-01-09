File op A58 door spoedreparatie aan wegdek

Op de A58 tussen Tilburg en Breda was vrijdagmiddag zo'n acht kilometer file en ongeveer dertig minuten vertraging. Eerst in beide richtingen, later alleen in de richting van Tilburg. Rond 18.30 uur was de file weg.

Volgens de ANWB was er vertraging voor reizigers in de richting van Tilburg, tussen Bavel en Tilburg-Centrum West. Verkeer moest rekening houden met zo'n dertig minuten meer reistijd. Verkeer werd via de vluchtstrook geleid.

In de richting van Breda, tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Sint Annabosch, was ook een spoedreparatie op de weg. Daar moest verkeer vrijdagmiddag ook rekening houden met vertraging, maar die file is ondertussen weg.

Volgens Rijkswaterstaat waren er spoedreparaties nodig door vochtstade aan het wegdek.