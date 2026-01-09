File op A58 door spoedreparaties aan wegdek

Wie vrijdagmiddag op de A58 rijdt tussen Tilburg en Breda moet in beide richtingen rekening houden met zo'n acht tot elf kilometer file. Er zijn daar problemen door twee spoedreparaties. Reizigers moeten rekening houden met ongeveer een half uur vertraging.

Volgens de ANWB moeten reizigers die richting Tilburg rijden, tussen Bavel en Tilburg-Centrum West, rekening houden met met dertig minuten vertraging. Verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid.

Rijkswaterstaat verwacht tot ongeveer kwart voor zes bezig te zijn met de reparatie.

Ook in de richting van Breda, tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Sint Annabosch, is een spoedreparatie op de weg en moet het verkeer rekenen houden met zo'n dertig minuten meer reistijd. Daar is de rechterrijstrook dicht.