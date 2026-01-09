Man duwt meisje (10) onder water en randt moeder aan om vader af te persen

Pascal S. (44) uit Oosterhout gaf een vrouw op 10 juli twee opties: ‘Óf ik schiet jou en je kinderen overhoop óf een van je kinderen wordt met haar hoofd in het zwembad gehouden en jij wordt verkracht’. S. werd gepakt en vrijdag eiste justitie vijf jaar cel tegen hem voor onder meer afpersing, mishandeling en aanranding. En dat allemaal onder bedreiging van een pistool.

Volgens Pascal S. kwam hij die dag de 29.000 euro ophalen die hij aan man en vader des huizes had uitgeleend, maar de officier van justitie noemde dat ‘lariekoek’. “Deze zaak geeft een goed inkijkje in de keiharde wereld van de drugshandel”, oordeelde ze. “Geld is kennelijk het allerbelangrijkste. En als iemand drugs kwijtraakt door brand of de politie is dat de schuld van die persoon en dan moet die betalen.”

De man die de schuld had was al verschillende keren te grazen genomen voor het niet betalen van de openstaande schuld, zo bleek. En op 10 juli werden zijn vrouw en kinderen ook de dupe, zag de officier.

“Pascal S. joeg de moeder en haar drie jonge dochters de stuipen op het lijf toen hij bij ze op bezoek ging. Het is te gek voor woorden dat ze dit moesten doormaken omdat iemand geld van hun vader wilde.”

Dochter van tien jaar moet mee naar buiten

Op beelden in de rechtbank was te zien dat Pascal S. werk maakte van zijn bedreigingen. De dochter van tien jaar moest mee naar buiten en te zien was hoe hij het huilende meisje onder water hield in het opzetzwembad en dat filmde, terwijl haar moeder toekeek.

Daarna nam hij de vrouw mee naar boven en filmde hoe hij zijn piemel onder haar billen hield en tussen haar benen stak. De bedoeling was om de filmpjes naar de man te sturen om hem onder druk te zetten, maar de filmpjes werden uiteindelijk nooit verstuurd.