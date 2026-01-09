Man duwt meisje (10) onder water en randt moeder aan om vader af te persen
Pascal S. (44) uit Oosterhout gaf een vrouw op 10 juli twee opties: ‘Óf ik schiet jou en je kinderen overhoop óf een van je kinderen wordt met haar hoofd in het zwembad gehouden en jij wordt verkracht’. S. werd gepakt en vrijdag eiste justitie vijf jaar cel tegen hem voor onder meer afpersing, mishandeling en aanranding. En dat allemaal onder bedreiging van een pistool.
Volgens Pascal S. kwam hij die dag de 29.000 euro ophalen die hij aan man en vader des huizes had uitgeleend, maar de officier van justitie noemde dat ‘lariekoek’. “Deze zaak geeft een goed inkijkje in de keiharde wereld van de drugshandel”, oordeelde ze. “Geld is kennelijk het allerbelangrijkste. En als iemand drugs kwijtraakt door brand of de politie is dat de schuld van die persoon en dan moet die betalen.”
De man die de schuld had was al verschillende keren te grazen genomen voor het niet betalen van de openstaande schuld, zo bleek. En op 10 juli werden zijn vrouw en kinderen ook de dupe, zag de officier.
“Pascal S. joeg de moeder en haar drie jonge dochters de stuipen op het lijf toen hij bij ze op bezoek ging. Het is te gek voor woorden dat ze dit moesten doormaken omdat iemand geld van hun vader wilde.”
Dochter van tien jaar moet mee naar buiten
Op beelden in de rechtbank was te zien dat Pascal S. werk maakte van zijn bedreigingen. De dochter van tien jaar moest mee naar buiten en te zien was hoe hij het huilende meisje onder water hield in het opzetzwembad en dat filmde, terwijl haar moeder toekeek.
Daarna nam hij de vrouw mee naar boven en filmde hoe hij zijn piemel onder haar billen hield en tussen haar benen stak. De bedoeling was om de filmpjes naar de man te sturen om hem onder druk te zetten, maar de filmpjes werden uiteindelijk nooit verstuurd.
Pascal S. bleef volhouden dat hij geld geleend had aan de man, maar dat vond de officier ongeloofwaardig omdat Pascal leefde van een uitkering.
'Met z'n drieën plan bedacht voor bedreiging'
De dag voor het bezoek van Pascal aan de familie werd de vader des huizes telefonisch bedreigd door een man met een Oost-Europees accent. De man moest de volgende avond om zeven uur het geld in huis hebben.
En precies op dat tijdstip dook Pascal S. op bij het huis en volgens de officier is dat te toevallig. Maar volgens S. was het allemaal afgesproken met de moeder en de opa van de kinderen, die door een van de drie dochters was gebeld om te komen.
“De moeder en opa waren er ook klaar mee dat er zoveel bedreigingen waren”, verklaarde S. hun medewerking. “We bedachten met z’n drieën het plan om de man onder druk te zetten met de filmpjes.”
De officier van justitie bleef bij haar eis van vijf jaar cel: Pascal perste de Oosterhouter af samen met anderen vanwege een drugsschuld. De persoon die hem bij het huis had afgezet, was ook door iemand anders ingeschakeld en ook het tijdstip van het ophalen van het geld was te toevallig, vond ze.
“De vader zag geen andere uitweg dan aangifte. En dat zegt wel iets over zijn angst”, legde ze uit. “De politie is meestal wel de laatste die door drugscriminelen wordt ingeschakeld.”
Pascal S. haalde nog maar een keer zijn schouders op. Hij zit inmiddels al zes maanden vast en daar komt mogelijk nog een aantal jaar bij. Hij bleef erbij dat hij echt alleen zijn eigen geld terug wilde. Dat ‘ie dat ooit terugkrijgt heeft hij inmiddels wel uit zijn hoofd gezet. In zijn laatste woord vertelde S. dat hij spijt had van de bizarre manier waarop hij zijn geld probeerde terug te krijgen. “Dit had nooit zo mogen gebeuren.”
De uitspraak in deze zaak is op 23 januari.
