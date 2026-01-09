Nog nooit vlogen er zoveel mensen via Eindhoven Airport

Eindhoven Airport heeft vorig jaar een recordaantal passagiers verwelkomd. De grens van 7 miljoen passagiers werd bijna doorbroken. Er vlogen 6.956.486 reizigers via het vliegveld. Dat is ruim 150.000 mensen meer dan een jaar ervoor.

Het vorige record werd in 2023 behaald, toen 6.814.214 mensen er een vlucht maakten. Er waren trouwens ook meer starts en landingen op het vliegveld: 41.011 in 2025, tegenover 40.826 in 2024.

Het aantal vliegtuigbewegingen lag in 2023 hoger, maar luchtvaartmaatschappijen zetten vorig jaar grotere vliegtuigen in.

De drukste maand

De maand mei was de drukste maand ooit op Eindhoven Airport. De drukste dag was 5 mei, toen maakten 24.935 passagiers gebruik van de luchthaven. De populairste bestemmingen waren afgelopen jaar Malaga, Londen, Alicante, Boedapest en Valencia. Vanaf Eindhoven Airport werd vorig jaar gevlogen naar 76 bestemmingen, drie minder dan een jaar eerder.