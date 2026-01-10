Fransman betrapt met veel wapens op A16: justitie eist 8 jaar cel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft acht jaar cel geëist tegen een 26-jarige Fransman. Hij wordt verdacht van het bezit van een grote hoeveelheid wapens en munitie die hij naar het buitenland wilde smokkelen. De politie betrapte hem in mei 2025 op de A16 bij Prinsenbeek.

Romee van der Heijden Geschreven door

Toen de politie in de avond van 2 mei de kofferbak van de Fransman openmaakte, lag daar een flinke verzameling wapens: twintig handgranaten, twee aanvalsgeweren, twee semiautomatische vuurwapens, een geluidsdemper, vier magazijnen, een kolf en meerdere kogelpatronen. De politie hield de man aan en startte een onderzoek. De Fransman bleek eerder die avond door de douane te zijn gecontroleerd toen hij op weg was naar Rotterdam. Hij verklaarde onderweg te zijn naar familie en kon zijn weg zonder problemen vervolgen.

Met wapens onderweg naar België

Maar volgens het OM had de man even later een wapenoverdracht en vertrok daarna richting België. "Daar moest hij de koffer naar eigen zeggen overhandigen aan een verder onbekend gebleven persoon. Alleen dankzij de interventie van de politie komt het zover echter niet", meldt justitie. Waar de Fransman eerder ontkende te weten dat hij wapens en munitie vervoerde, verklaarde hij volgens het OM vrijdag tijdens de rechtszaak dat hij dit 'klusje' zou hebben aangenomen van een familielid. Hij zou dit hebben gedaan om er geld aan te verdienen. 'Bizar grote' hoeveelheid wapens

De officier van justitie sprak over een 'bizar grote' hoeveelheid wapens en benadrukte dat dit soort lading een 'bedreiging is voor de samenleving', waarmee onder meer liquidaties en andere aanslagen in het criminele circuit werden bedoeld. De rechtbank doet op 23 januari uitspraak.