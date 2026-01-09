Ook in Tilburg genezingsdienst Tom de Wal verboden, protest gaat door

Waarnemend burgemeester Onno Hoes van de gemeente Tilburg heeft de genezingsdienst van Tom de Wal verboden vanwege het ontbreken van een vergunning. De Dolle Mina’s, Stichting Tilburg Pride en andere LHBTIQA+-organisaties protesteren alsnog tegen de genezingsbijeenkomsten.

De diensten, die oorspronkelijk in het Van der Valk Hotel in Eindhoven waren gepland, zijn na annulering van het hotel verplaatst naar Praise Tilburg. Dat is een kerk waar veel jongeren samenkomen, in een oud schoolgebouw. Het leidt tot grote frustratie bij Tilburgse LHBTI+-organisaties. Gezamenlijk delen ze via Instagram: "Hoewel de locatie is veranderd, blijft het signaal hetzelfde: dit soort bijeenkomsten zijn schadelijk, stigmatiserend en onveilig voor LHBTIQA+ personen."

Daarmee riepen ze iedereen op om zich aan te sluiten bij het protest vrijdagavond. Ze blijven zich verzetten tegen de genezingspraktijken van De Wal, ook al gaat de genezingsdienst in Tilburg vrijdagavond niet door. Omstreden gebedsgenezer Tom de Wal

Tom de Wal, bekend van zijn omstreden genezings- en bevrijdingsdiensten, heeft door het land sessies gehouden die veel kritiek oproepen. Hij zou mensen kunnen 'genezen' van ziektes als MS en kanker en mensen kunnen 'bevrijden' van 'demonen' als autisme en homoseksualiteit.

Tom de Wal tijdens een genezingsdienst (Foto: Facebook Frontrunners Ministries).

Vrijdag zou de eerste genezingsdienst plaatsvinden, als onderdeel van de 'Revival Week Eindhoven'. Daarna zou er op zaterdag nog een genezingsdienst zijn, waarna ze de straat op zouden gaan om het evangelie te verkondigen. Zondag zou het weekend worden afgesloten met een inzegeningsdienst. Burgemeester Onno Hoes heeft de bijeenkomst van vrijdag verboden omdat een vergunning ontbrak. Het is onduidelijk of ook de diensten op zaterdag en zondag zijn verboden door de gemeente. Online protest wordt protest op straat

Queer040 en Eindhoven Pride riepen vrijdag via Instagram al op om online te protesteren tegen de geplande diensten in Eindhoven. Na hun digitale protest, waarbij ze het Van der Valk Hotel aanspoorden het evenement te weren, ging het protest alsnog verder in Tilburg.

Protest op straat bij kerk in Tilburg tegen genezingsdienst Tom de Wal (foto: Rogier van Son/Omroep Brabant).