Ook hier sluiten sporthallen en gymzalen door sneeuwval

Vanwege de sneeuwval van de afgelopen dagen en de voorspellingen voor meer sneeuw, heeft de gemeente Oosterhout besloten haar sporthallen, gymzalen en het Recreatieoord de Warande tijdelijk te sluiten.

De reden voor de sluiting? Er ligt een flinke laag sneeuw en ijs op de daken van de gebouwen, wat extra belasting veroorzaakt. De sportlocaties voldoen aan alle veiligheidsnormen, maar door de uitzonderlijke weersomstandigheden kiest de gemeente ervoor om geen risico’s te nemen met de veiligheid van bezoekers, gebruikers en medewerkers.

Er zijn geen meldingen gemaakt, maar de gemeente neemt deze maatregel uit voorzorg. Ze blijven de situatie en de weersverwachtingen goed in de gaten houden en zullen updates geven zodra er meer duidelijk is.

Gebruikers en bezoekers zijn via verschillende kanalen al geïnformeerd. De sluiting geldt in ieder geval tot en met zondag 11 januari.