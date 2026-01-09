Zó werd gebedsgenezer De Wal opgepakt tijdens interview met Omroep Brabant

Gebedsgenezer Tom de Wal werd vrijdagavond opgepakt door de politie, nadat hij doorging met een gebedsgenezingsdienst terwijl die door de gemeente Tilburg was verboden. Omroep Brabant-verslaggever Rogier van Son was buiten met hem in gesprek toen de politie hem arresteerde.

Op de beelden is te zien hoe de politie het gesprek met Omroep Brabant onderbreekt en agenten Tom de Wal meenemen. "Ze zijn me aan het interviewen", roept hij verontwaardigd.

Tom de Wal voerde midden op straat bij de kerk Praise in Tilburg gebedsgenezingen uit. Net daarvoor deed hij dit in de kerk, maar de burgemeester had zijn geplande evenement verboden. Dat was volgens een politiewoordvoerder de reden dat hij is gearresteerd.