A27 voor Merwedebrug dicht door ongeluk

Vandaag om 08:07 • Aangepast vandaag om 08:45
De weg is helemaal afgesloten (Beeld: Instagram Geel op de weg).
Op de Merwedebrug op de A27 van Breda richting Gorinchem is in de nacht van vrijdag op zaterdag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en meerdere auto's. Vanwege een spoedreparatie is de snelweg richting Gorinchem helemaal dicht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrachtwagen en auto's liepen door het ongeluk flinke schade op. Ook de vangrail raakte beschadigd en moet vervangen worden. Verkeer kan omrijden via Dordrecht, over de A59, A16 en A15.

De verwachting is dat de weg rond elf uur in de ochtend weer opengaat.

