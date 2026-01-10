A27 voor Merwedebrug dicht door ongeluk

Op de Merwedebrug op de A27 van Breda richting Gorinchem is in de nacht van vrijdag op zaterdag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en meerdere auto's. Vanwege een spoedreparatie is de snelweg richting Gorinchem helemaal dicht.

De vrachtwagen en auto's liepen door het ongeluk flinke schade op. Ook de vangrail raakte beschadigd en moet vervangen worden. Verkeer kan omrijden via Dordrecht, over de A59, A16 en A15.

De verwachting is dat de weg rond elf uur in de ochtend weer opengaat.