Spoedreparaties op snelwegen door vorstschade

Hoewel de weersomstandigheden zaterdag lijken mee te vallen, zijn er net als eerder deze week spoedreparaties nodig op de Brabantse snelwegen. Door vorstschade zijn zaterdagochtend onder andere de toerit op de A2 bij Boxtel en de rechterrijstrook van de A59 tussen Nieuwkuijk en Vlijmen dicht.

In de middag ontstond er een kleine file op de A58 van Breda richting Tilburg door een spoedreparatie. De werkzaamheden duren tot half drie 's middags.

Het is druk met spoedreparaties deze week. Volgens Eric van Beerendonk van Rijkswaterstaat komt dit door vorstschade. "Door de lage temperaturen wordt het bindmiddel in het asfalt brosser", legde hij al eerder uit.

"Er ontstaan dan scheurtjes in de weg. Als water in deze scheurtjes bevriest, zet het uit. Daardoor kunnen steentjes losraken en kunnen er gaten in de weg ontstaan." De kans op schade wordt groter als het vaak vriest en daarna weer dooit.

Het is in het hele land nog steeds plaatselijk glad, door sneeuw(resten) en bevriezing van natte wegen. Daarom is code geel van kracht.