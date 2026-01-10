Navigatie overslaan

Nog geen uur na ernstig ongeluk glijdt er weer een auto in sloot in Bakel

Vandaag om 13:41 • Aangepast vandaag om 14:45
Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
Harrie Grijseels/Persbureau Heitink

Op de Neerstraat in Bakel is zaterdagmiddag voor de tweede keer in  korte tijd een ongeluk gebeurd door gladheid. Bij een eenzijdig ongeluk kwam er net als eerder vanmiddag een auto in de sloot terecht.

Bij het ongeluk, nog geen uur eerder, raakte een automobilist zwaargewond.

Bij het tweede ongeval, dat een paar honderd meter verderop gebeurde, vielen geen gewonden. Bij beide ongelukken speelde de spekgladde weg een rol. Een bergingsbedrijf komt de auto ophalen.

