Brand in elektriciteitskast, hotel zit zonder stroom

Vandaag om 14:23 • Aangepast vandaag om 15:18

Bij het Van der Valk Hotel Princeville in Breda is zaterdagmiddag een elektriciteitskast in brand gevlogen. Daardoor heeft het hotel geen stroom. Ook andere huizen in de omgeving hadden elektriciteitsproblemen, maar die zijn inmiddels opgelost.

Netbeheerder Enexis meldde de storing rond half twee. Huishoudens op 47 postcodes in de wijk Princenhage zaten een tijdje zonder stroom, maar inmiddels is die storing verholpen.

Hotelgasten in het Van der Valk Hotel moeten het nog wel even zonder elektriciteit doen. Enexis moest vervangend materiaal naar Breda sturen en is nu nog bezig met de stroom herstellen, zegt een woordvoerder van de netbeheerder.

Het is nog onbekend hoelang het gaat duren tot het hotel weer stroom heeft. Hoe de elektriciteitskast op het terrein van het hotel in brand kon vliegen, is nog niet duidelijk.

Deze adressen in Breda hadden te maken met een stroomstoring (foto: Enexis).
