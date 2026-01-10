Bobsleeër Franjic kwalificeert zich met 'huurslee' voor Olympische Spelen

Bobsleeër Jelen Franjic uit Breda heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van Milaan. Remmer Franjic eindigde samen met stuurman Dave Wesselink als achtste in een tweemansbob bij de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse St. Moritz. Dat deden ze ook nog eens met een gehuurde bobslee.

De bobsleeërs moesten dit weekend van sportkoepel NOC*NSF een keer in de top 8 van de wereldbeker eindigen om in aanmerking te komen voor de olympische kwalificatie. Na de eerste run stond het duo op een negende plaats. Met een sterke start en een goede run steeg het duo een plaats. De wedstrijd gold ook meteen als EK.

Met de derde starttijd van 5,10 en de achtste tijd van 1.06,87 in de tweede run passeerden ze de Franse slee. De zege ging naar de Duitse bobsleeër Johannes Lochner, die zijn landgenoot Francesco Friedrich voorbleef.

Gehuurde slee

De prestatie is extra bijzonder omdat Franjic en Wesselink sinds kort gebruik maken van een nieuwe tweemansbob, die ze gehuurd hebben van het Australische team van Sarah Blizzard. Dat deden ze omdat de eigen slee niet goed werkte.