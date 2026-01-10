PSV stelt voor het eerst spelhervattingen-specialist aan

De Eindhovense voetbalclub PSV heeft Kevin Balvers aangesteld als spelhervattingen-specialist. De 35-jarige Balvers was al werkzaam bij de koploper van de Eredivisie als manager voetbalvisie. De functie van spelhervattingen-specialist is nieuw bij de club.

"Spelhervattingen spelen een steeds grotere rol in het moderne voetbal en leveren regelmatig beslissende momenten op", zegt directeur voetbalzaken Earnest Stewart op de clubsite.

"Met de aanstelling van Kevin kiest PSV er bewust voor om dit onderdeel structureel en intensiever te benaderen." Balvers werkte eerder als spelhervattingen-specialist bij Arsenal.