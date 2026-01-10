Koperdieven jatten voor tienduizenden euro's aan materiaal in Den Bosch

Er is voor tienduizenden euro's aan koper gestolen bij de oude kapel van het Groot Ziekengasthuis aan het Burgemeester Loeffplein in Den Bosch. Dat gebeurde tijdens de kerstvakantie, laat de politie zaterdag weten. Ze zijn op zoek naar getuigen.

Tussen vrijdag 19 december 2025 en maandag 5 januari 2026 is materiaal, zoals stroomkabels en koperen buizen, gestolen. Tijdens de kerstvakantie lagen alle bouw- en renovatiewerkzaamheden daar stil. "De schadepost is enorm", zegt de politie.

De politie denkt dat de diefstal door meerdere mensen is gepleegd. Naar de daders wordt nog steeds gezocht. Daarom vraagt de politie iedereen die iets verdachts heeft gezien of ziet dat er grote hoeveelheden koperen buizen worden aangeboden zich te melden.