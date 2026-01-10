Tom de Wal flyert in Eindhoven en wegen beschadigd: dit gebeurde vandaag

De omstreden gebedsgenezer Tom de Wal is zaterdagochtend naar Eindhoven gekomen om flyers uit te delen. En snelwegen zijn beschadigd geraakt door de vorst: dit zijn de vijf verhalen die je op zaterdag gelezen moet hebben.

De omstreden gebedsgenezer Tom de Wal bracht in Eindhoven ongeveer honderd mensen op de been tijdens een flyeractie op het 18 Septemberplein. Protestgroepen demonstreerden tegen zijn komst vanwege zijn uitspraken over het 'genezen' van homoseksualiteit en autisme. De Wal werd een dag eerder in Tilburg gearresteerd omdat hij zonder vergunning een genezingsdienst op straat hield. Hier lees je het hele verhaal:

Het Openbaar Ministerie eist acht jaar cel tegen een 26-jarige Fransman die op de A16 bij Prinsenbeek werd betrapt met een grote hoeveelheid wapens. In zijn kofferbak lagen onder meer twintig handgranaten, aanvalsgeweren en munitie die hij naar België wilde smokkelen. De rechtbank doet op 23 januari uitspraak. Lees hier zijn verhaal:

Door vorstschade zijn er dit weekend op verschillende Brabantse snelwegen spoedreparaties nodig. De lage temperaturen maken het bindmiddel in het asfalt brosser waardoor er scheuren en gaten ontstaan. Onder andere de A2 bij Boxtel en de A59 tussen Nieuwkuijk en Vlijmen waren deels afgesloten. Check het hier:

Duizenden huizen worden verwoest, forse hoeveelheden koeien en andere huisdieren sterven en vele duizenden mensen zoeken een veilig heenkomen als de dijken rond de Maas in 1926 doorbreken. Het land van Cuijk loopt onder, net als grote gebieden in Gelderland en Utrecht. Maar een ramp mag het van premier Hendrikus Colijn niet heten. Lees hier het hele artikel uit de rubriek Vervlogen Verleden: