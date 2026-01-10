Dit dorp geniet van kerstboomverbranding: ‘Cool dat ze in de fik staan’

Op een ijskoude zaterdagavond werd het in Riel letterlijk en figuurlijk een stukje warmer. Honderden mensen komen kijken naar de jaarlijkse kerstboomverbranding. Jongeren waren na kerst al gelijk op pad gegaan om zo veel mogelijk bomen te verzamelen. “Wij hebben er meer dan 120 opgehaald”, vertelt een van de kinderen, terwijl de rest van zijn groep trots achter hem staat.

De jeugd gaat heel het dorp door om kerstbomen te verzamelen en uiteindelijk belanden de bomen op de brandstapel. Het is in Riel al jaren een traditie, weet ook Ruud van Alphen, voorzitter van jongerenorganisatie Joko. “Die kerstboomverbranding was vroeger al een van de mooiste dingen van het jaar. We gingen samen met vriendjes zo veel mogelijk bomen verzamelen, soms wel een stuk of honderd.” De voorzitter vindt het mooi om te zien dat de traditie nog steeds breed gedragen wordt bij de jeugd. “Ze zijn heel enthousiast”, vertelt Ruud. “De kinderen maken er samen een wedstrijd van. Wie heeft de meeste bomen? Dit jaar zijn het bijna 500 bomen, dus ze hebben flink ingezameld.”

“Het is heel cool om te zien hoe al die bomen in de fik staan.”

Een van die verzamelaars is Finn. Hij is samen met zijn groep goed voor bijna een kwart van alle kerstbomen. “Wij hebben er 124 opgehaald”, vertelt hij. Het was volgens de jonge Rielenaar erg leuk om te doen.

“Je gaat met een hele groep op pad en doet een rondje door het dorp. Als je dan een kerstboom aan straat ziet liggen, neem je die mee”, zegt hij. Een leuke bijkomstigheid is dat de kinderen lekker buiten zijn. “Het is veel leuker dan alleen maar op een scherm zitten.” Toch was het af toe ook best wel een beetje zwaar. “De ene keer hadden we een touw en namen we de boom op die manier mee. Een andere keer heb ik het met de fiets gedaan.” De bomen worden vervolgens verzameld in de voortuin en op de dag van de verbranding naar de juiste plek gebracht. “Het is heel cool om te zien hoe al die bomen in de fik staan”, vult een jongen uit de groep van Finn hem aan. Een groepje meiden staat vlak achter het lint te kijken naar de vlammenzee. “Ik vind het echt heel erg mooi om te zien. Mooier dan ik had gedacht.” De vriendinnen hebben dit jaar nog niet allemaal meegedaan met het ophalen, maar weten al wel wat ze volgend jaar te wachten staat. “Als het van papa en mama mag, doe ik volgend jaar ook gewoon mee”, stelt een van de meiden.

“Dit hoort gewoon bij Riel.”

Maar niet alleen de kinderen genieten van de jaarlijkse traditie. Ook de volwassen Rielenaren trekken er massaal voor uit. “Wij wonen pas een paar maanden in Riel. In eerste instantie denk je dat hier niet zoveel georganiseerd wordt, maar dit is fantastisch”, vertelt een man die vooraan staat te genieten van de warmte. Het is koud buiten, maar opwarmen lukt op deze manier goed. Hij wordt bijgevallen door een stel dat al veel langer in het dorp woont. “Als je ziet hoe heel het dorp hiervoor uittrekt, dat is geweldig. Het is super verbindend en dit hoort gewoon bij Riel.”