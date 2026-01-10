Zwaan zorgt voor verkeersopstopping in Helmond, dierenambulance grijpt in

Er liep zaterdag wel een hele bijzondere weggebruiker rond op de Kasteel-Traverse in Helmond. Een zwaan zorgde op het viaduct voor een verkeersopstopping. Het dier is uiteindelijk door de dierenambulance meegenomen naar een veilige plek.

De wijkagenten van de Helmondse binnenstad zagen de zwaan 's middags op de weg. "Deze was hier neergestreken en vond het daar wel prima", schrijven ze op Instagram. "Na een tijdje vervolgde de zwaan zijn weg over het fietspad in de richting van Eindhoven."

Ter hoogte van Theater het Speelhuis hield de zwaan even pauze. Daar kon een medewerker van de dierenambulance hem vangen. Met de ambulance mocht de zwaan, samen met een eerder gevonden meeuw, mee naar een rustiger plekje om daar hun zaterdagavond door te brengen.