Weer ernstige blessure voor Ricardo Pepi: spits PSV zondag onder het mes

In minuut 23 ging het mis voor de spits. Hij scoorde de 2-0, maar kwam bij het maken van de goal ongelukkig terecht en ging met veel pijn naar de kant. Peter Bosz deelde na de wedstrijd de diagnose: "Ricardo Pepi heeft zijn onderarm gebroken en zal zondagavond geopereerd worden."

Hoelang Pepi afwezig zal zijn, is nog niet duidelijk. "Het feit dat hij geopereerd wordt, betekent dat we hem voorlopig kwijt zijn", liet Bosz al wel weten. Vaak staat er voor een gebroken arm een revalidatieperiode van twee maanden. De blessure is een hard gelag voor de trainer van PSV. Hij is zijn andere spitsen Myron Boadu en Allasane Pléa ook langere tijd kwijt door blessures.

Opnieuw puzzelen

En dus moet Bosz weer puzzelen: "We zullen het nu moeten oplossen binnen onze groep en dat is de vorige keer ook aardig gelukt. Alleen is Ismael Saibari er nu ook niet." Hij is momenteel nog actief in de Afrika Cup. Een andere optie is de transfermarkt op gaan: "Daar zullen we wel over na moeten denken. Het is net gebeurd en ik zal de mensen van de club morgen of maandag spreken." PSV zou tot en met 2 februari een nieuwe spits kunnen aantrekken.

"Ik zit in mijn hoofd met Pepi zelf. Een jongen die zo positief ingesteld is en zo hard aan het werk was. Dat het hem juist op dit moment tegenzit. Ik baal voor hem." Bosz zag juist een stijgende lijn bij de Amerikaan: "Ik vond dat hij nu weer goed bezig was. Hij was weer helemaal fit en werd vaster in zijn afwerken. Alle lichten stonden op groen om er een mooie tweede seizoenshelft van te maken." Vorig seizoen stond Pepi ook al langere tijd aan de kant met een knieblessure.