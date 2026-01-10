Navigatie overslaan

Man (24) gewond bij steekpartij na ruzie in Oploo, verdachte aangehouden

Gisteren om 23:53 • Aangepast vandaag om 00:20
Een verdachte is aangehouden (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
Een verdachte is aangehouden (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).

Bij een steekpartij in een huis aan de Deurneseweg in Oploo is zaterdagavond een 24-jarige man gewond geraakt. De politie heeft een andere 24-jarige man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

De politie laat weten dat de twee mannen voorafgaand aan de steekpartij ruzie hadden. "Ter plaatse doen we onderzoek naar wat er precies in de woning is gebeurd en zijn we in gesprek met de andere aanwezige bewoners."

 Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij raakte gewond aan zijn nek.

Foto: SK-Media/Persbureau Heitink
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.