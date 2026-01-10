Man (24) gewond bij steekpartij na ruzie in Oploo, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij in een huis aan de Deurneseweg in Oploo is zaterdagavond een 24-jarige man gewond geraakt. De politie heeft een andere 24-jarige man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

De politie laat weten dat de twee mannen voorafgaand aan de steekpartij ruzie hadden. "Ter plaatse doen we onderzoek naar wat er precies in de woning is gebeurd en zijn we in gesprek met de andere aanwezige bewoners."

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij raakte gewond aan zijn nek.