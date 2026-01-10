Advertentie
Voetganger wordt met flinke klap aangereden door auto in Bergen op Zoom
Vandaag om 00:02
Een voetganger is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Hoe het ongeluk precies is gebeurd is nog onduidelijk. De auto is iets verderop op de Pastoor Jutenlaan tot stilstand gekomen. Door de harde klap is de auto flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar de aanrijding en de auto is in beslag genomen.
