Navigatie overslaan

Voetganger wordt met flinke klap aangereden door auto in Bergen op Zoom

Vandaag om 00:02
De auto kwam verderop tot stilstand (foto: Christiaan Traets/Persbureau Heitink).
De auto kwam verderop tot stilstand (foto: Christiaan Traets/Persbureau Heitink).

Een voetganger is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

Hoe het ongeluk precies is gebeurd is nog onduidelijk. De auto is iets verderop op de Pastoor Jutenlaan tot stilstand gekomen. Door de harde klap is de auto flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar de aanrijding en de auto is in beslag genomen.

Foto: Christiaan Traets/Persbureau Heitink
Foto: Christiaan Traets/Persbureau Heitink
Foto: Christiaan Traets/Persbureau Heitink
Foto: Christiaan Traets/Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.