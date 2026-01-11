NAC niet langer hekkensluiter dankzij gelijkspel in Groningen

NAC Breda is het nieuwe jaar zaterdag in Groningen begonnen met een gelijkspel tegen FC Groningen. Na een matige wedstrijd eindigde het duel in een koude Euroborg in 0-0.

NAC doet dankzij het gelijkspel de laatste plaats over aan FC Volendam dat zaterdag in Alkmaar verloor van AZ. NAC en Volendam hebben allebei 14 punten, maar de Bredanaars hebben een beter doelsaldo.

Na het tweede gelijkspel op rij zakt Groningen naar de zesde plaats. De thuisploeg wist tegen het verdedigend ingestelde NAC in de eerste helft amper kansen te creëren. De bezoekers, die met nieuwkomer André Ayew op de bank begonnen, zorgden evenmin voor veel gevaar.

Beste kans voor invaller Ayew

De tweede helft bood meer spektakel. Na een goede combinatie met Lewis Holtby verprutste Cherrion Valerius een grote mogelijkheid namens NAC. Marvin Peersman was daarna dicht bij de 1-0 van Groningen, terwijl ook Thom van Bergen en Stije Resink dreigend waren. De beste kans van NAC was voor invaller Ayew, maar de 120-voudig international van Ghana kopte over.