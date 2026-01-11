Koperdieven slaan toe juist nu prijs voor het metaal recordhoogte bereikt

Koperdieven hebben in de kerstvakantie toegeslagen in Den Bosch. Bij de oude kapel van het voormalig Groot Ziekengasthuis aan het Burgemeester Loeffplein in Den Bosch werd voor tienduizenden euro's aan koper gestolen. De prijs van koper bereikte begin dit jaar een nieuw record. Het metaal is daardoor nóg interessanter geworden voor koperdieven.

Begin dit jaar steeg de prijs voor een ton koper voor het eerst tot boven de 13.000 dollar. De prijs van koper zat voor die tijd al maanden in de lift, onder meer vanwege zorgen over de aanvoer van het belangrijke metaal.

Ook speelt de verwachting dat de vraag naar het industriële metaal nog verder zal toenemen een rol. Het metaal is onder meer belangrijk voor de energietransitie en voor AI-datacenters.

Koper werd in 2025 maar liefst 42 procent duurder en liet daarmee het beste jaar sinds 2009 zien. De politie denkt dat de diefstal van onder meer stroomkabels en koperen buizen in Den Bosch door meerdere mensen is gepleegd. Naar de daders wordt nog steeds gezocht.