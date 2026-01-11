Inbreker komt niet ver: verdachte (31) gepakt dankzij oplettende getuigen

Bij een café aan de Reigerstraat in Breda is zondagochtend rond half zes geprobeerd in te breken. In het café waren op dat moment nog meerdere mensen aanwezig. Zij hoorden wat aan de achterkant van de horecagelegenheid. Toen ze een kijkje namen, ontdekten ze dat de buitendeur was opengebroken en zagen ze iemand wegrennen.

De inbreker ging ervandoor in de richting van het Valkenbergpark. De mensen die dat zagen, deelden een signalement en agenten gingen in de omgeving op zoek.

Kort daarna werd een man aangehouden die aan het opgegeven signalement voldeed. Het bleek te gaan om een 31-jarige man, een bekende van de politie met een voorgeschiedenis van inbraken.

De man is aangehouden op verdenking van poging inbraak en vernieling. De politie doet nog onderzoek.