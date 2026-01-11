Tranen na olympisch ticket met geleende bob: 'Een enorme ontlading'

Het is een ongelooflijk verhaal: je kwalificeren voor het belangrijkste sportevenement ter wereld met gehuurd materiaal van een concurrent. Voor het eerst sinds 2014 hebben Nederlandse bobsleeërs zich weten te plaatsen voor de Olympische Winterspelen. Jelen Franjic uit Breda en zijn stuurman Dave Wesselink voldeden zaterdag in een gehuurde bob eindelijk aan de kwalificatie-eis.

"We mogen de Australische bob niet houden, maar nog wel gebruiken", vertelt Franjic in Langs de Lijn op NPO Radio 1. "Zondag sleet Australië er zelf weer mee. Volgende week in Altenberg bij de laatste World Cup van het seizoen kunnen we hem weer gebruiken."

En op de Spelen? "Dat is nog even afwachten."

De Australische pilote Sarah Blizzard stelde haar slee in het Zwitserse Sankt Moritz ter beschikking en dat pakte goed uit voor het Nederlandse duo. "We hebben deze week de slee van Sarah geleend, omdat we over onze eigen slee niet tevreden waren. Dat is een heel goede keuze geweest", aldus Wesselink.

"Ik heb niet genoeg technische expertise om te zeggen wat het verschil is, maar deze is heel snel. Als het kan, zullen we deze blijven gebruiken."

Het blijft een ongelooflijk verhaal. Franjic: "Bobsleeën is een beetje een ongelofelijke sport. Nederland heeft als bobsleeland niet het budget van de Duitsers of de Amerikanen."

Een professionele bobslee kost al gauw ongeveer een ton. Veel geld, voor een in Nederland piepkleine sport.