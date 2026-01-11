Tranen na olympisch ticket met geleende bob: 'Een enorme ontlading'
Het is een ongelooflijk verhaal: je kwalificeren voor het belangrijkste sportevenement ter wereld met gehuurd materiaal van een concurrent. Voor het eerst sinds 2014 hebben Nederlandse bobsleeërs zich weten te plaatsen voor de Olympische Winterspelen. Jelen Franjic uit Breda en zijn stuurman Dave Wesselink voldeden zaterdag in een gehuurde bob eindelijk aan de kwalificatie-eis.
"We mogen de Australische bob niet houden, maar nog wel gebruiken", vertelt Franjic in Langs de Lijn op NPO Radio 1. "Zondag sleet Australië er zelf weer mee. Volgende week in Altenberg bij de laatste World Cup van het seizoen kunnen we hem weer gebruiken."
En op de Spelen? "Dat is nog even afwachten."
De Australische pilote Sarah Blizzard stelde haar slee in het Zwitserse Sankt Moritz ter beschikking en dat pakte goed uit voor het Nederlandse duo. "We hebben deze week de slee van Sarah geleend, omdat we over onze eigen slee niet tevreden waren. Dat is een heel goede keuze geweest", aldus Wesselink.
"Ik heb niet genoeg technische expertise om te zeggen wat het verschil is, maar deze is heel snel. Als het kan, zullen we deze blijven gebruiken."
Het blijft een ongelooflijk verhaal. Franjic: "Bobsleeën is een beetje een ongelofelijke sport. Nederland heeft als bobsleeland niet het budget van de Duitsers of de Amerikanen."
Een professionele bobslee kost al gauw ongeveer een ton. Veel geld, voor een in Nederland piepkleine sport.
"Kunnen we jullie betalen om jullie slee een keer te gebruiken?"
Dankzij de hoofdsponsor hebben ze de mogelijkheid gekregen om te investeren in een nieuwe slee. Maar ze hebben twee disciplines: viermans en tweemans. "In de viermans zagen we meer kansen, dus er is geïnvesteerd in de nieuwste en beste viermansslee."
Voor de tweemansbob was nauwelijks geld meer. "Met hulp van een bedrijf hebben we geprobeerd de slee door te ontwikkelen. We hoopten dat die slee dit jaar wel sneller zou zijn, maar dat is helaas niet zo gebleken."
In de trage tweemansbob bivakkeerden Wesselink en Franjic in de achterhoede, ze kwamen dit seizoen om in zeventiende en twintigste plaatsen. Kwalificatie voor de Spelen leek ver weg; het moest in de viermansbob gebeuren.
Tot notabene Australië (geen typisch wintersportland ) zaterdag uitkomst bood. "De bobsleecommunity is heel hecht. Veel teams helpen elkaar en kennen elkaar goed", legt Franjic uit. Ook met het Australische team hadden ze goed contact.
"We weten dat hun slee heel snel is. Dan is het gewoon een beetje rondbellen, rondvragen: is dit mogelijk? Kunnen we jullie betalen om jullie slee een keer te gebruiken?"
"Ik denk dat iedereen inmiddels mijn jankende kop wel heeft gezien, het staat overal..."
In de Australische bob zoefden Wesselink en Franjic naar de achtste plaats, veruit hun beste prestatie deze winter. "We zijn Sarah Blizzard heel erg dankbaar."
De kwalificatie leidde tot hevige emoties bij de twee bobsleeërs. "Het was een enorme ontlading", beaamt Franjic. "Ik denk dat iedereen inmiddels mijn jankende kop wel heeft gezien, het staat overal..."
Zondag bestuurt Wesselink de viermansbob en ook daar heeft hij een goede kans op plaatsing voor de Spelen.
Als de Nederlanders op 18 januari ‘geschoond’ (twee teams per land) bij de eerste twaalf staan op de wereldranglijst van IBSF, is dat in de ogen van NOC*NSF goed genoeg om af te reizen naar Italië.
De Nederlandse viermansslee staat op de wereldranglijst van de IBSF momenteel dertiende en in het aparte wereldbekerklassement op de twaalfde plaats. Zondag vanaf 13.00 uur gaan zij in Sankt Moritz naar beneden.