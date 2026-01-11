PSV verwacht snel duidelijkheid over toekomst Bosz: 'Bal ligt bij Peter'

PSV verwacht deze maand duidelijkheid over de toekomst van trainer Peter Bosz, van wie het contract deze zomer afloopt. Algemeen directeur Marcel Brands heeft de 62-jarige coach afgelopen week 'een laatste voorstel' gedaan, zo bleek zondag. "De bal ligt bij Peter en zijn zaakwaarnemer", zei Brands in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie.

Volgens de algemeen directeur zit de belangrijkste twijfel van Bosz erin of hij nog twee jaar door wil in Eindhoven. "Kan hij het nog opbrengen? Daar ligt de belangrijkste afweging. Bij mijzelf is het ook soms de vraag of ik nog twee jaar door wil, en we hebben ongeveer dezelfde leeftijd", gaf de algemeen directeur aan.

Brands zei dat geld in de gesprekken geen belangrijke rol speelt. Ook gaat het niet over een clausule zodat Bosz zou kunnen overstappen naar de KNVB als hij bondscoach kan worden, waarover de laatste tijd veel wordt gespeculeerd.

"Dat is geen optie. De KNVB beslist pas na het WK over de toekomst van Ronald Koeman. Daar kunnen wij niet op wachten en Peter ook niet." Bosz heeft eerder wel aangegeven dat hij bondscoach zou willen worden.