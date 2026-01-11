Wisselstoringen zorgen voor problemen op het spoor

Door een wisselstoring rijden er zondag geen treinen tussen Boxmeer en Venray. Ook van Den Bosch naar Tilburg ondervindt het treinverkeer problemen als gevolg van een wisselstoring. Daardoor rijden er op dat traject minder treinen. Het is niet bekend of het winterweer de oorzaak is van de wisselstoringen.

"De wissels hebben zondagochtend gewoon gewerkt en er is geen sprake geweest van winterse neerslag", zegt de woordvoerder van ProRail over de storingen rond Den Bosch en Boxmeer. Reparatieploegen zijn onderweg om de storingen te verhelpen.