Wisselstoringen zorgen voor problemen op het spoor
Door een wisselstoring rijden er zondag geen treinen tussen Boxmeer en Venray. Ook van Den Bosch naar Tilburg ondervindt het treinverkeer problemen als gevolg van een wisselstoring. Daardoor rijden er op dat traject minder treinen. Het is niet bekend of het winterweer de oorzaak is van de wisselstoringen.
"De wissels hebben zondagochtend gewoon gewerkt en er is geen sprake geweest van winterse neerslag", zegt de woordvoerder van ProRail over de storingen rond Den Bosch en Boxmeer. Reparatieploegen zijn onderweg om de storingen te verhelpen.
Ook op het traject van Arnhem naar Doetinchem rijden zondag geen treinen door een wisselstoring.
Dit weekend geldt nog een afgeschaalde dienstregeling op het spoor. NS en ProRail zijn zondag in gesprek over het hervatten van de gewone dienstregeling vanaf maandag. Daarover valt zondagmiddag een officieel besluit.