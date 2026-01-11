Jongeren zorgen al maanden voor problemen in nachttrein vanuit Roosendaal

Groepen jongeren zorgen al maanden voor veel overlast in de trein tussen Roosendaal en Vlissingen. De jongeren zorgen in de woorden van de politie voor een onveilige en grimmige sfeer in de trein. De overlast wordt vooral veroorzaakt in de laatste treinen op vrijdag- en zaterdagnacht. "Onacceptabel", noemen de politie en de NS het gedrag van de jongeren.

Medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen (NS), onder wie conducteurs, hebben ernstige zorgen over de veiligheid van reizigers en het eigen personeel.

De ongeregeldheden bestaan uit onderlinge vechtpartijen op de stations en in de treinen, het lastigvallen van jonge vrouwen, vernielingen aan treinmeubilair en het veroorzaken van overlast door schreeuwen en bonken op de treinwanden.

Vanwege de overlast en de strafbare feiten die gepleegd worden, houdt de politie sinds half december al extra toezicht. Zo werden treinen al eens stilgezet en ook wordt er met een politiehond meegereisd op de trein om direct toezicht te houden.

Ook worden jongeren en hun directe omgeving aangesproken op hun gedrag om zo het geweld te stoppen. Daarnaast zijn NS en de politie met verschillende gemeenten in gesprek om te kijken hoe de veiligheid op de trein en rond stations kan worden verbeterd.

Vooral Zeeuwse jongeren

De jongeren lijken volgens de politie voornamelijk uit Zeeland te komen. Het gaat dan om plaatsen als Kruiningen/Yerseke, Kapelle-Biezelinge, Goes, Arnemuiden en Middelburg. Het beeld is dat zij op die stations uitstappen, nadat ze in Bergen op Zoom op de trein zijn gestapt.

Dit weekend verliep de treinreis tussen Roosendaal en Vlissingen onverwacht rustig, zo meldt de politie zondag. Op station Roosendaal is één persoon geweigerd.

De komende weekenden blijven politie en NS gezamenlijk toezicht houden tijdens de laatste nachtritten op vrijdag- en zaterdagnacht, met als doel de veiligheid van treinreizigers te waarborgen.