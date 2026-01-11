Vastgevroren zwaan laat brandweer in de kou achter

Een zwaan in Gastel heeft zondagmiddag de brandweer voor de gek gehouden. Een voorbijganger liep langs een bevroren vijver en zag het dier wel heel stil zitten. Vastgevroren, dacht de passant. En dus werd de brandweer gebeld.

Die kwam meteen naar het water toe, ging het ijs op en toen... vloog de zwaan weg. Niks vastgevroren: het ijs zat waarschijnlijk gewoon lekker. En het dier vond dat het grapje precies lang genoeg had geduurd.

De brandweerlieden konden alleen toekijken en weer onverrichter zake vertrekken. 'Probleem' opgelost, maar dan wel door de zwaan zelf.