Navigatie overslaan

Vastgevroren zwaan laat brandweer in de kou achter

Vandaag om 14:29 • Aangepast vandaag om 16:02
De brandweer kwam voor niks naar de zwaan in Gassel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
De brandweer kwam voor niks naar de zwaan in Gassel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

Een zwaan in Gastel heeft zondagmiddag de brandweer voor de gek gehouden. Een voorbijganger liep langs een bevroren vijver en zag het dier wel heel stil zitten. Vastgevroren, dacht de passant. En dus werd de brandweer gebeld.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Die kwam meteen naar het water toe, ging het ijs op en toen... vloog de zwaan weg. Niks vastgevroren: het ijs zat waarschijnlijk gewoon lekker. En het dier vond dat het grapje precies lang genoeg had geduurd.

De brandweerlieden konden alleen toekijken en weer onverrichter zake vertrekken. 'Probleem' opgelost, maar dan wel door de zwaan zelf.

De brandweer kwam voor niks naar de zwaan in Gassel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
De brandweer kwam voor niks naar de zwaan in Gassel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
De brandweer kwam voor niks naar de zwaan in Gassel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
De brandweer kwam voor niks naar de zwaan in Gassel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Genially te accepteren en de inhoud te bekijken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.