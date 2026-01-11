Schaatsen op natuurijs zorgt voor blije gezichten: 'Gevoel van vroeger'

Op het Buntven in Deurne zijn zondagmiddag veel stralende gezichten te zien. Het is een van de weinige plekken in de provincie waar zondag geschaatst kan worden op natuurijs en daar maken winterliefhebbers gebruik van. Nieuwe herinneringen worden gemaakt, maar bij veel bezoekers komen ook herinneringen van vroeger terug. "Het gaat me nog steeds goed af", lacht Anja.

Evie Hendriks & Floortje Steiginga Geschreven door

Voor Maarten uit Aalst is het een paar jaar geleden dat hij op het bevroren ven in Deurne stond. Alleen zijn schaatsen heeft hij ingeruild voor een slee waarmee hij zijn dochtertjes Nora en Suze over het ijs laat glijden. "Ik ben een echte brokkenpiloot dus schaatsen is niks voor mij, maar ik mag lekker duwen. Het is erg gezellig met de hele familie", zegt hij. Daar zijn Nora en Suze het helemaal mee eens. "Het is heel leuk. Als papa duwt ga ik heel hard", roept Suze luid. Dat een van haar schaatsschoenen kapot is, vindt ze ineens een stuk minder erg. "Maar ik kan het allebei, sleeën en schaatsen", verzekert ze.

Maarten, Nora en Suze zijn met de hele familie naar het ven gekomen om te sleeën en schaatsen (foto: Omroep Brabant).

Haar zus Nora kan zich wel uitleven op haar schaatsen. "Het is de allereerste keer op het ven. Hier zie ik heel veel bomen en dat is binnen niet zo", vertelt ze. Niet alleen haar zusje en vader kunnen zo haar kunstjes zien, maar ook mama, opa en oma zijn van de partij. "Mama heeft warme chocomelk bij", glundert Nora.

Raf uit Helmond heeft zich goed voorbereid om het natuurijs te betreden. "Ik heb net mijn schaatsen geslepen. Ik heb er zin in, want ik hou van schaatsen", vertelt hij. Een groep jongens maakt er wel een hele fanatieke middag van en is aan het ijshockeyen op het ven.

Raf heeft zijn schaatsen net nog geslepen (foto: Omroep Brabant).

Voor de zoon van Anja uit Deurne is het de eerste keer schaatsen op natuurijs. "Binnen is het denk ik makkelijker, maar hier heb je veel ruimte en ik heb sinds vorige week mijn eigen schaatsen", vertelt hij. Voor zijn moeder is het ven bekend terrein. "Ik kom hier al sinds ik heel klein ben. Het is lang geleden, maar ik wilde proberen of ik het nog durf en het gaat me nog steeds goed af", lacht Anja. Vorige week kwamen moeder en zoon al eens kijken of het ijs dik genoeg was. "Maar toen kraakte het heel erg, nu voelt het beter. De hobbels zijn af en toe wat minder, maar we hebben al acht rondjes gemaakt. Het is heerlijk", zegt Anja. Ook een vader die met zijn dochter komt schaatsen heeft al een rondje gemaakt over het grote ven. "Vroeger gingen we schaatsen zodra er ijs lag. Dat is er de laatste jaren niet echt meer van gekomen, maar zo komt het gevoel van vroeger weer terug."