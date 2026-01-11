Brand op balkon in Roosendaal is mogelijk aangestoken

De brand op een balkon van een appartement in Roosendaal zondagmiddag is mogelijk aangestoken. Dat laat de politie zondag weten nadat ze onderzoek hebben gedaan naar de oorzaak van de brand.

De politie kreeg rond kwart voor twee 's middags een melding van de brand aan de Memlincstraat. De brandweer schaalde uit voorzorg op en kwam met meerdere wagens ter plaatse. Ze hebben de vlammen snel geblust en eerste hulp verleend.

De oorzaak van de brand is gelijk onderzocht. "Er is reden om aan te nemen dat de brand mogelijk is aangestoken", zegt de politie. Daarom vragen ze iedereen die iets gezien of gehoord heeft zich te melden.