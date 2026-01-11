Dakar-belofte levert en PSV coach over transfers: dit gebeurde deze week

Van Dakar-bikkels midden in de woestijn tot een vastbesloten PSV-trainer. Dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

Marnix Leeuw (20) uit Eindhoven maakt indruk als jongste coureur in de Dakar Rally. Zijn vader Marc, die zelf vier keer deelnam, volgt zijn zoon met trots en spanning. Als ervaren Dakar-rijder ziet hij in Marnix een potentieel topcoureur. Lees hier het hele verhaal.

PSV-trainer Peter Bosz zag ondanks winterse omstandigheden geen reden voor afgelasting van de wedstrijd tegen Excelsior. Over mogelijke transfers was hij duidelijk: 'Als er niemand vertrekt, hoef ik er niemand bij.' Zijn eigen contractverlenging blijft nog onduidelijk. Hier lees je zijn analyse.

Dick van Culenborg overleefde een spectaculaire crash in de Dakar Rally waarbij zijn buggy drie keer over de kop vloog. Na een nacht doorwerken door zijn monteurs kon hij toch weer van start. 'We zagen de wereld tien keer voorbij komen,' vertelt hij. Check het hier.

Dakar-veteraan Kees Koolen (60) uit Bergeijk ziet de rally als stok achter de deur om fit te blijven. De succesvolle ondernemer slaapt maar 3 tot 4 uur per nacht en doet voor de 16e keer mee. 'Als je niet fit bent, vreet de rally je op.' Lees zijn verhaal hier.

Een interessant stukje techniekgeschiedenis uit Brabant: het middelste gat in een cd heeft exact dezelfde diameter als een dubbeltje. Dit was een bewuste keuze van Philips bij de ontwikkeling van de cd samen met Sony. Hier lees je het hele verhaal.