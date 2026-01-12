Gekantelde strooiwagen op gladde A59 zorgt urenlang voor problemen

De A59 van knooppunt Zonzeel richting Den Bosch was sinds drie uur zondagnacht afgesloten bij knooppunt Empel. Op de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht kantelde een strooiwagen. De weg was urenlang dicht. Rond tien uur was de weg weer vrij en waren de problemen voorbij.

Bij het kantelen van de strooiwagen raakten de vangrail en het asfalt beschadigd. Reparatie was daarom noodzakelijk. Verkeer dat vanaf de A59 richting Utrecht wilde rijden, kreeg het advies richting Rosmalen te gaan en daar de A2 op te draaien.

Op meerdere plaatsen in Nederland gebeurden door ijzel ongelukken. Zo werd de A28 van Zwolle richting Assen afgesloten vanwege een geschaarde vrachtwagencombinatie en op de A6 tussen Almere-Stad en Almere-Haven ging een parallelrijbaan dicht vanwege eveneens een geschaarde vrachtwagencombinatie.

In onze provincie lijken de problemen, afgezien van de gekantelde strooiwagen op de A59 bij Empel, mee te zijn gevallen. Vanwege de gladheid gaf het KNMI voor onze provincie tot zeven uur maandagochtend code oranje af.

De opstart van het treinverkeer is volgens ProRail sinds halfzes 'volgens plan' verlopen. Dat betekent dat de treinen rijden volgens de planning die ze zonder dat er sprake is van winterweer ook zouden rijden. "Maar hier en daar rijdt in de regio een aantal extra spitstreinen niet", gaf de spoorbeheerder aan.