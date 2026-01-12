Strooiwagen kantelt op gladde A59, snelweg dicht bij Empel

De A59 van knooppunt Zonzeel richting Den Bosch is sinds drie uur zondagnacht afgesloten bij knooppunt Empel. Op de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht kantelde een strooiwagen. Die moest worden geborgen.

Bij het kantelen van de strooiwagen raakten de vangrail en het asfalt beschadigd. Reparatie is noodzakelijk. Het verkeer dat vanaf de A59 richting Utrecht wil rijden, krijgt het advies richting Rosmalen te rijden en daar de A2 op te draaien. Rijkswaterstaat hoopt de verbindingsweg bij Empel rond negen uur maandagochtend vrij te kunnen geven.

Op meerdere plaatsen in Nederland gebeurden door ijzel ongelukken. Zo werd de A28 van Zwolle richting Assen afgesloten vanwege een geschaarde vrachtwagencombinatie en op de A6 tussen Almere-Stad en Almere-Haven ging een parallelrijbaan dicht vanwege eveneens een geschaarde vrachtwagencombinatie.

In onze provincie lijken de problemen, afgezien van de gekantelde strooiwagen op de A59 bij Empel, mee te vallen. Vanwege de gladheid heeft het KNMI voor onze provincie tot acht uur maandagochtend code oranje afgegeven.

De opstart van het treinverkeer gaat volgens ProRail sinds halfzes 'volgens plan'. Dat betekent dat de treinen rijden volgens de planning die ze zonder dat er sprake is van winterweer ook zouden rijden. "Maar hier en daar rijdt in de regio een aantal extra spitstreinen niet."