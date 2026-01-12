Drugsdumpers rijden zich vast in Eindhoven en slaan op de vlucht

Naast een fietspad aan de Tilburgseweg-West in Eindhoven is maandagochtend een busje aangetroffen. Achter de gehuurde bus ligt een enorme hoeveelheid drugsafval, vermoedelijke afkomstig uit een drugslab.

De bus is vast komen te zitten in de ontdooide en drassige ondergrond. De verdachten hebben nog een poging gedaan om de bus los te krijgen, voor de deels ingegraven wielen liggen houten planken. Ook staan er modderige afdrukken op de motorkap.

Uiteindelijk kozen de verdachten het hazenpad. De politie heeft nog gezocht, maar trof niemand meer aan.