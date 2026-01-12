Temperatuur in dubbele cijfers: 'Maar winter zeker nog niet afgeschreven'

We laten het winterweer de komende dagen achter ons, en flink ook. De temperatuur komt deze week in de dubbele cijfers. Dat vertelt weerman Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.

De stijging van de temperatuur gaat wel gepaard met flink wat wisselvalligheid. "Vandaag zien we veel bewolking", vertelt Lafeber op de radio. "Het is echt een grijze maandag en zo nu en dan valt er een spat regen. Met name later in de middag en tijdens de avonduren zal het nat zijn in de provincie."

De temperatuur komt vandaag uit op 6 of 7 graden. "Ook dinsdag en woensdag hebben we vrij zachte temperaturen, het gaat dan richting 10 graden." Daarbij is het ook dan wisselvallig met veel bewolking. "Maar zo nu en dan ook wel zonneschijn. Met name woensdagmiddag is het van tijd tot tijd wat zonniger."

Toch heeft Lafeber ook hoopvol nieuws voor winterliefhebbers. Halverwege volgende week zou er volgens hem weer nachtvorst kunnen zijn. Dit heeft te maken met een hogedrukgebied dat blijft ronddolen boven Scandinavië: "Daar is het heel erg koud en daar waait een droge oostenwind langs. Als die wind draait naar het noorden of noordoosten kan die koude lucht ons nog steeds bereiken."

De winter is volgens de weerman dus nog zeker niet afgeschreven. Al is er volgens hem wat dat betreft nog wel veel onzeker: "Maar het zou me niet verbazen als schaatsen later in de maand wel weer kan."