Ene spoedreparatie na de andere: aantal Brabantse snelwegen (deels) dicht

Op de A59 zijn rond half drie twee spoedreparaties gaande, bij Nieuwkuijk en bij Oss-Oost. Eerder maandagmiddag was de A67 in de richting van Venlo deels dicht voor een spoedreparatie

De A58 bij Breda in de richting van Tilburg is weer open na een succesvolle reparatie van het wegdek, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De A65 tussen Den Bosch en Tilburg is eveneens gerepareerd.

Hoe ontstaan scheuren?

Door het uitzonderlijke winterweer is op meerdere plekken schade ontstaan aan het asfalt. Bij neerslag kan water in het asfalt achterblijven en als dat water bevriest, zet het uit en ontstaan er scheuren in het wegdek.

Tot en met maandagochtend was ook de N261 tussen Waalwijk en Tilburg deels dicht. Door het winterweer had het wegdek zoveel schade opgelopen, dat er het hele weekend aan gewerkt moest worden.